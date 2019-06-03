Муниципальный залоговый фонд для помощи предпринимателям создадут в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Муниципальный залоговый фонд для помощи арестованным предпринимателям создадут при аппарате бизнес-омбудсмена Москвы. Об этом сообщил общественный уполномоченный по международному праву Владислав Сазонов на пресс-конференции, посвященной проблемам столичного бизнеса.

"Мы считаем правильным выйти с инициативой создания муниципального залогового фонда с возможностью внести залог за тех предпринимателей, которые, по нашему мнению, были осуждены незаконно", - сказал Сазонов. Он отметил, что в будущем необходимо не только собрать деньги, но и сделать залоговый фонд прозрачным и понятным.

Ранее о создании федерального залогового фонда заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы считаем, что залоговые фонды должны существовать не только на федеральном, но и на муниципальном уровне", - добавил Сазонов. Он добавил, что суд принимает решение о заключении под стражу в течение 24-48 часов, поэтому близость регионального московского омбудсмена может спасти человека.