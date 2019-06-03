Данные виртуальных eSIM предложили хранить в России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Информацию, которая содержится на виртуальных eSIM предложено хранить на территории России. Об этом говориться в докладе (имеется в распоряжении ТАСС), который был разработан Институтом Исследований Интернета (ИИИ) и согласован с операторами мобильной связи, профильными представителями Минкомсвязи, ФСБ, ФАС, АО "НПК "Криптонит".

Согласно данным доклада, сейчас не только производство сертифицированных чипов для eSIM находится за рубежом, но и платформы загрузки профилей в eSIM (SM-DP) существуют исключительно зарубежной разработки, более того, в ряде случаев мобильный оператор арендует ресурс SM-DP у третьих лиц (в том числе иностранных). "Необходимо разработать требования по безопасности, организационные и технические решения по их соблюдению, включающие, в частности, требовании об обязательном размещении ключевых технологических элементов на территории РФ", - говорится в предложениях по итогам исследования.

Также в докладе отмечается, что производство eSIM чипов должно проходить на территории РФ в защищенной области с исполнением особых условий. "К потере доверия ко всей цепочке сертификации приведут: потеря или кража ключей в одном из элементов eSIM инфраструктуры; невозможность отзыва скомпрометированного сертификата; зловредный или случайный отзыв сертификатов (в этом случае будет массовая потеря связи по всей цепочке сертификации)", - поясняется в докладе.

В пресс-службе Минкомсвязи РФ ТАСС подтвердили, что министерство участвовало и в подготовке, и в обсуждении доклада. "В целом он всесторонне рассматривает тему eSim. В него вошло много наших предложений", - сказали там.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал со ссылкой на директора ИИИ по стратегическим проектам Ирину Левову, что 3 июня доклад будет направлен вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

О технологии eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую SIM-карту. В ноябре 2018 года глава Минкомсвязи Константин Носков говорил ТАСС, что с технической точки зрения снятие запрета на eSIM в России неизбежно, однако пока этот вопрос не числится в списке острых проблем на повестке дня. В марте этого года замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщал газете "Ведомости", что нормативная база для урегулирования использования eSIM в России должна быть готова до конца года.

Технология eSIM используется в новых смартфонах Apple: представленные в сентябре iPhone XS, XS Max и XR впервые в истории iPhone получили возможность работать с двумя sim-картами, одна из которых - цифровая карта eSIM. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на пока не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер SIM-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.