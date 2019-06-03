"Электроцинк" во Владикавказе сократил более 1100 рабочих

Все производственные процессы на предприятии сейчас остановлены, оно готовится к основному этапу консервации.

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Завод "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК), в котором произошел пожар, расторг трудовые договоры с 1128 работниками. Об этом сообщила журналистам пресс-служба завода.

"С 31 мая ОАО "Электроцинк" расторг трудовые договоры с 1128 работниками, которые были сокращены на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. В том числе в связи с выходом на пенсию - 271 работник, по соглашению сторон - 82 человека. Высвободившиеся работники получили все компенсации и выплаты, предусмотренные ТК РФ и коллективным договором предприятия", - говорится в сообщении.

С 3 июня началась постановка работников на учет в службе занятости. Согласно сформированному по цехам и подразделениям завода графику, постановка на учет завершится до 14 июня.

Как сообщалось, ранее для 1,8 тыс. работников предприятия был введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней зарплаты. Число сотрудников, которые могут потерять рабочие места в результате закрытия завода, более чем в четыре раза превышает количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям.

Совет по предпринимательству при главе администрации местного самоуправления (АМС) города Владикавказ разработает план трудоустройства бывших работников завода.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.