Мантуров объявил о скором начале эксперимента по маркировке молочной продукции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке молочной продукции ожидается в ближайшее время, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на Неделе российского ретейла.

"В ближайшее время начнется эксперимент по маркировке молочной продукции", - сказал он.

По его словам, на днях планируется подписать с ЦРПТ соглашение о государственно-частном партнерстве.

Ранее стало известно, что проект постановления правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов готовой и упакованной молочной продукции готовится к внесению в правительство.

История вопроса

В июле 2018 года был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, однако затем сроки эксперимента были перенесены.

Согласно ранее опубликованному документу, маркировать планируется молоко, кроме сырого, сливки, сухое молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир.

Кроме того, планируется наносить маркировку на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку.

Центр развития перспективных технологий является оператором маркировки в России. Он создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру.