Козак поручил проработать предоставление отрицательного акциза на переработку СУГ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минфину, Минпромторгу, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС проработать вопрос предоставления отрицательного акциза российским предприятиям химической промышленности, осуществляющим переработку сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об сообщила пресс-служба правительства.

Такие предложения должны быть подготовлены в рамках плана развития нефтегазохимического комплекса в РФ на период до 2025 года, утвержденного распоряжением кабмина от 28 февраля 2019 года.

Кроме того, Минпромторгу, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС до 1 августа 2019 года поручено внести в правительство РФ перечень технологических операций и условий, применяемых при производстве химической и нефтегазохимической продукции, и их балльную оценку, необходимые для признания такой продукции российской.

Минпромторг и Минэнерго до 31 июля 2019 года должны проработать вопрос о совместном подписании корпоративных программ повышения конкурентоспособности с организациями, относящимися к сфере ведения Минэнерго России.

Минэкономразвития, Минпромторгу и Минобрнауки совместно с РХТУ им. Д.И.Менделеева поручено подготовить и до 1 августа 2019 года представить в правительство проект решения о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", а также согласованные предложения о механизмах господдержки кооперации российских научно-технологических центров и производителей промышленной продукции по разработке передовых технологий и производству на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.