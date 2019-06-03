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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

В Минэнерго России заявили, что дорожная карта по "Дружбе" выполняется

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, переговоры о технических моментах и финансовых аспектах уже идут

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участники переговоров по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" перешли к обсуждению технических и финансовых аспектов проблемы, ожидают, что все шаги по урегулированию ситуации будут выполнены в срок. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

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"Сейчас проходит встреча между российскими поставщиками нефти, компанией-поставщиком, то есть "Транснефтью" и европейскими клиентами, контрагентами, в том числе, трейдерами", - сказал Сорокин. По его словам, обсуждается большой спектр проблем вокруг ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба", а также пути их решения.

"В целом дорожная карта, которая была подписана с белорусской стороной и с нашими коллегами из Европы, она полностью выполняется. Мы ожидаем, что все шаги будут выполнены в срок. Сейчас уже идут переговоры о технических моментах, о финансовых аспектах. Но здесь важно понимать, что взаимоотношение между контрагентами - то есть, между поставщиками и покупателями - это отдельные взаимоотношения между двумя сторонами, эти переговоры они будут проводить сами дополнительно. Мы сейчас обсуждаем общие принципы", - добавил Сорокин.

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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