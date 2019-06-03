Козак поручил проработать вопрос о СПИК для производства оборудования для химпрома

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минобрнауки, Минэкономразвития и ФАС с участием крупнейших российских предприятий - производителей промышленной продукции представить в правительство структурированный в разрезе отраслей предварительный проект перечня современных технологий, в целях разработки и внедрения которых допускается заключение специнвестконтрактов (СПИК). Об этом говорится в опубликованном пресс-службой правительства перечне поручений Козака по итогам совещания о развитии химической промышленности.

Кроме того, Минприроды и Ростехнадзор до 1 августа 2019 года должны представить согласованные предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты в части установления запрета бурения скважин для поисков, разведки и добычи углеводородного сырья на площадях с запасами калийных солей, учитываемыми государственным балансом запасов полезных ископаемых, и в охранной зоне вокруг указанных площадей вне зависимости от степени их изученности, до полной отработки запасов или списания их с баланса.

Минприроды и Ростехнадзор до 1 августа также должны проработать вопрос о совместимости осуществления недропользования в границах одного и того же участка недр в отношении различных видов полезных ископаемых и представить в кабинет министров предложения об очередности такого недропользования с учетом требований безопасного использования недр.

Козак поручил Минпромторгу с участием ФСБ России и организаций химической отрасли "проработать установленные требования к антитеррористической защищенности объектов химической промышленности на предмет их избыточности" и при наличии оснований внести в правительство согласованные предложения об упрощении этих требования.

Кроме того, Козак поручил Минфину и Минпромторгу проработать возможность предоставления льготы по налогу на прибыль для участников специнвестконтрактов (СПИК), которые заключили контракты до вступления в силу соответствующего закона.

"Минфину России и Минпромторгу России до 10 июня 2019 года внести в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект поправок правительства Российской Федерации о внесении в законопроект № 689130-7 изменений, предусматривающих возможность распространения положений о налоговых ставках, предусмотренных статьей 2848 Налогового кодекса Российской Федерации, на налогоплательщиков, заключивших СПИК до вступления в силу соответствующего закона, при условии ведения ими раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении ими деятельности в соответствии с указанным СПИК и при осуществлении иной деятельности", - говорится в тексте документа.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на предоставление бюджетных субсидий и льгот по налогу на прибыль в рамках СПИК. Одним из законопроектов закрепляется возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика - участника специнвестконтракта, в течение всего срока действия этого контракта. Предлагается также ввести возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен специнвестконтракт, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.