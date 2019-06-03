Минпромторг выступил за отмену невыполнимых норм СанПиН

"Мы уже провели ряд встреч с отраслевыми ассоциациями, объединениями. И поддерживаем их предложение признать утратившими силу невыполнимые на сегодняшний день СанПиНовские нормы, которые выступают камнем преткновения для развития бизнеса в целом, - сказал Мантуров. - Избыточность этих правил вынуждает предпринимателей либо идти на нарушения, либо попросту они не работают".

"Вряд ли в России можно найти хотя бы один ресторан, где все соответствует СанПиНу. Либо такого просто, собственно, ресторана или кафе нет, либо все-таки проблемы адресованы в первую очередь именно к правилам", - добавил министр.

Мантуров отметил, что Минпромторг последовательно выступает за снижение административных барьеров и упрощение регулирования торговли, в то же время ведомство против слишком частных корректировок закона о торговле.

"Сейчас мы выступаем противником каких-либо изменений в закон о торговли в части взаимоотношений торговых сетей и поставщиков. На наш взгляд, закон должен проработать не менее двух-трех лет для того, чтобы [можно было] говорить о том, что какая-то норма в этом законодательстве не работает и требует соответствующей корректировки. Нельзя непрерывно менять правила игры", - заключил глава Минпромторга. Он добавил, что разработка новых правил должна вестись совместно с отраслевыми ассоциациями.

Правительство проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех требований к бизнесу в сфере контроля и надзора, которые не были пересмотрены и актуализированы.