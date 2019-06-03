В "Газпроме" сообщили о готовности трубопровода "Северный поток - 2" на 57%

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода - около 57% от его общей протяженности", - отмечает газовый холдинг.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" построен уже на 57% от его общей протяженности, говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности компании Алексей Мирошниченко сообщал, что "Газпром" прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и одновременно оспаривает требование Датского энергетического агентства (ДЭА) о подаче третьей заявки на его маршрут.

Также сообщается, что "Газпром" в январе - мае, по предварительным данным, добыл 222,7 млрд куб. м газа, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Это максимальный показатель добычи в январе - мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в мае 2019 года "Газпром" добыл 41,8 млрд куб. м газа - на 4,5% больше, чем в мае прошлого года", - отмечается в сообщении.

В страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, поставил 80,3 млрд куб. м газа - на 6,6% меньше, чем в январе - мае рекордного 2018 года. При этом в мае этого года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В частности, в ряд стран экспорт за пять месяцев увеличился. Поставки в Венгрию выросли на 54,9%, в Австрию - на 26%, в Чехию - на 39,1%, в Словакию - на 19,6%, во Францию - на 5,1%, в Италию - на 2,9%, в Голландию - на 2,5%.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за пять месяцев сократился на 2,6% (на 3,2 млрд куб. м). Вместе с тем, в мае поставки выросли на 9,2%.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд кубометров в течение нескольких лет.

"Газпром" в 2018 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд кубометров, а экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд кубометров. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд кубометров, экспорт - 194,4 млрд кубометров.

"Газпром" планирует в 2019 году добыть 495,1 млрд кубометров газа, возможен пересмотр показателя.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) — добавлена информация по тексту.