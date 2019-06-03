Орешкин: инфляция прошла свой пик и будет замедляться

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить ожидаемые Минэкономразвития 1,3%, так как пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.

Однако Минэкономразвития пока не будет менять официальный прогноз, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В целом по году прогноз - 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем. Мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается", - сказал Орешкин.

Он напомнил, что в первом квартале рост ВВП замедлился, а инфляция в марте достигла своего максимума - 5,3%. "Но наши оценки - это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться", - добавил министр.

При этом ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что ВВП России в этом году может увеличиться менее чем на 1%.

По итогам 2018 года российская экономика показала рост на 2,3%, что стало максимальным показателем с 2012 года.