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Орешкин: инфляция прошла свой пик и будет замедляться

Минэкономразвития допускает, что темпы роста экономики России по итогам 2019 года могут оказаться выше 1,3%
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить ожидаемые Минэкономразвития 1,3%, так как пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.

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Однако Минэкономразвития пока не будет менять официальный прогноз, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В целом по году прогноз - 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем. Мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается", - сказал Орешкин.

Он напомнил, что в первом квартале рост ВВП замедлился, а инфляция в марте достигла своего максимума - 5,3%. "Но наши оценки - это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться", - добавил министр.

При этом ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что ВВП России в этом году может увеличиться менее чем на 1%.

По итогам 2018 года российская экономика показала рост на 2,3%, что стало максимальным показателем с 2012 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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