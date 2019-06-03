ФАС выступает за введение равных акцизов на всю никотиносодержащую продукцию

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вся никотиносодержащая продукция должна облагаться акцизами на равных условиях. Такую точку зрения журналистам высказал начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

В конце мая 2019 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) становятся подакцизными товарами. Системы нагревания табака в перечень подакцизных товаров не внесены.

"Условия должны быть одинаковые. Тогда уж давайте и со стиков [для систем нагревания табака], и с жидкости [для электронной сигареты]", - сказал он, отвечая на вопрос о взимании акцизов.

По мнению Мишеловина, оба способа доставки никотина необходимо объединить в одно понятие для дальнейшего удобства в регулировании. "Не так давно у нас собиралась рабочая группа экспертного совета [при ФАС России], и ведущие производители тех или иных продуктов были единогласны, они сказали: давайте сделаем обобщающее определение", - отметил Мишеловин.

Он добавил, что пока в ФАС не приходил официальный запрос от разработчиков инициативы. Мишеловин напомнил, что введение любого дополнительного налога или акциза отражается, в первую очередь, не на рынке, а на конечной стоимости товара.

"Не думаю, что от этого сократится рынок, потому что это новые товары, а любые новые товары имеют тенденцию к росту, какая бы цена на них не была. Ни один производитель не выводит на рынок новый товар, предварительно не изучив коммерческий потенциал", - считает он.

По мнению генерального директора производителя средств по доставке никотина Juul Labs в России Виктора Украинского, введение акциза приведет к двойному налогообложению на рынке и даст преимущество системам нагревания табака. "С введением дополнительного акциза бестабачные электронные средства доставки никотина, которые сейчас стоят дороже, чем сигареты, станут еще менее доступными для 38 млн российских курильщиков. От такого решения, безусловно, выиграют и производители обычных сигарет", - считает он.