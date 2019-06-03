"Россети" за 1,5 года направят на цифровизацию электросетей Кавказа свыше 20 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу "Россети") планирует в течение полутора лет инвестировать в цифровую трансформацию электросетевого комплекса более 20 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора компании "Россети" и генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов.

"Всего более 20 млрд рублей в течение примерно полутора лет мы намерены направить на цифровизацию всего сетевого комплекса Кавказа", - сказал он.

При этом на цифровизацию Чеченской Республики планируется направить порядка 5 млрд руб., Дагестана - 10 млрд руб.

Иванов уточнил, что первая цифровая подстанция будет открыта в Грозном в 2019 году. Инвестиции в проект составят 800 млн рублей.

"Она (подстанция) будет называться "Город". Мы хотим эту подстанцию сделать в контейнерном исполнении, используя передовые технические решения. Она будет полностью обслуживаться дистанционно. Думаю, что уложимся в 8-10 месяцев и планируем ввести энергообъект уже в 2019 году", - пояснил глава МРСК Северного Кавказа.

О компании

Компания "МРСК Северного Кавказа" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в МРСК Центра, МРСК Сибири, МРСК Северо-Запада.