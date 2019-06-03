"Россети" планируют вывести "МРСК Северного Кавказа" на прибыль в 2022 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу "Россети") планирует выйти на прибыльный уровень в 2022 году, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора компании "Россети" и генеральный директор "МРСК Северного Кавказа" Виталий Иванов.

"Прибыль должна появиться в 2022 году, причем уже хорошая. Мы ориентируемся на 2,5 млрд рублей", - сказал он.

Также Иванов сообщил, что необходимые инвестиции в электросетевую инфраструктуры в регионы Северного Кавказа составляют минимум 120-140 млрд рублей в ближайшие 5-7 лет. "Уверен, что в течение двух лет мы сможем увеличить инвестпрограмму как минимум в 2-2,5 раза от текущего уровня", - уточнил глава МРСК "Северного Кавказа".

Инвестиционная программа компании в регионах Северного Кавказа на 2018 год составила 1,9 млрд рублей, в планах на 2019 год - 1,8 млрд рублей. При этом на 2019 год она может вырасти до 7 млрд рублей.

"Согласно проекту корректировки инвестпрограммы, направленной в Минэнерго России, на 2019 год запланировано 7 млрд рублей, но полагаю, что она может возрасти в последующие годы. Все зависит от подготовки соответствующих директив правительства РФ, нетарифных источников. К примеру, в "МРСК Сибири" удалось увеличить инвестпрограмму в 2,5 раза в течение 1,5 лет. Здесь мы должны действовать еще быстрее и настойчивее", - отметил Иванов.

О компании

"МРСК Северного Кавказа" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. Чистый убыток компании по РСБУ за 2018 год составил 2,27 млрд рублей против убытка в размере 2,386 млрд рублей в 2017 году.