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Володин: соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией ожидается до конца 2019 года

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца года. Об этом заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, выступая в Белграде на открытии четвертого заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

"Соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭс и Сербией, подписание которого ожидается до конца года, откроет рынок для сербских товаров в странах, где проживают порядка 180 млн человек", - отметил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербия
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