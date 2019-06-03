Володин: соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией ожидается до конца 2019 года

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца года. Об этом заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, выступая в Белграде на открытии четвертого заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

"Соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭс и Сербией, подписание которого ожидается до конца года, откроет рынок для сербских товаров в странах, где проживают порядка 180 млн человек", - отметил он.