Вологодская область направит 3,1 млрд рублей на досрочное погашение коммерческих долгов

ВОЛОГДА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделит 3,1 млрд рублей на досрочное погашение всех коммерческих кредитов в 2019 году, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"В целях сокращения расходов по обслуживанию государственного долга мною принято решение досрочно в этом году погасить все ранее привлеченные коммерческие кредиты. Мы вносим это предложение на сессию Вологодского Заксобрания: 3,1 млрд рублей, и в Вологодской области впервые с 2008 года не останется ни одного коммерческого кредита. Задача, которую я ставил к 2022 году [по погашению коммерческих долгов], будет выполнена досрочно в 2019 году. Теперь средства областного бюджета на обслуживание коммерческих кредитов с 1 июля 2019 годы мы направлять не будем", - сказал губернатор на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Как пояснил руководитель региона, досрочное погашение коммерческих кредитов стало возможным благодаря увеличению поступлений в доходную часть областного бюджета. По итогам пяти месяцев рост налоговых и неналоговых доходов бюджета региона составил 20%. В целом доходная часть областного бюджета в 2019 году увеличится на 4,3 млрд рублей и составит 76,2 млрд рублей. Ожидается, что соответствующие поправки в областной бюджет будут приняты на очередном заседании Вологодского заксобрания.

В октябре 2018 года губернатор сообщал, что областное правительство планирует досрочно погасить все коммерческие кредиты и снизить объем государственного долга с 43% до 16% от собственных доходов в 2021 году. В частности, на погашение коммерческих долгов планировалось выделить по 1 млрд рублей в 2019 году и в 2020 году и 2 млрд - в 2021 году. При этом на обслуживание долгов приходилось ежегодно тратить "сотни миллионов рублей". За предыдущие семь лет региону удалось снизить объем государственного долга на 14,2 млрд руб. - до 20,7 млрд руб., или 32,1% от собственных доходов по итогам 2018 года.