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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках РФ снизилась до 7,37%

В предыдущей декаде мая ставка находилась на уровне 7,45%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде мая 2019 года снизилась до 7,37%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в предыдущей декаде мая ставка находилась на уровне 7,45%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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