{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Козак заявил, что Россия и Молдавия должны разморозить межправительственное сотрудничество

Вице-премьер отметил, что отношения между Москвой и Кишиневом заморожены с 2016 года

КИШИНЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Россия и Молдавия должны разморозить отношения на уровне правительств, заявил вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак после встречи с президентом Игорем Додоном.

"У нас замороженные отношения с 2016 года. Последнее заседание межправительственной комиссии пор экономическому сотрудничеству не проводится уже два с половиной года. Оно должно состояться в Кишиневе, и мы до сих пор ждем предложений", - сказал Козак на совместном брифинге с главой Молдавии по итогам встречи.

Он напомнил, что в 2018 году благодаря сотрудничеству на уровне президентов двух стран Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС, который предполагает активную, деятельную работу правительства во всех органах этой организации, чтобы получить соответствующие дивиденды.

"Никакой работы не проводится", - констатировал вице-премьер РФ, отметив, что планирует обсудить эти и другие вопросы с правительством Молдавии.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияМолдавия
Северный Кавказ
Порядка 500 млн рублей направят на завершение национального музея в Северной Осетии
Реконструкция, которая началась в 1980 году, завершится до 2019 года
Читать полностью