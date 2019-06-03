Козак заявил, что Россия и Молдавия должны разморозить межправительственное сотрудничество

КИШИНЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Россия и Молдавия должны разморозить отношения на уровне правительств, заявил вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак после встречи с президентом Игорем Додоном.

"У нас замороженные отношения с 2016 года. Последнее заседание межправительственной комиссии пор экономическому сотрудничеству не проводится уже два с половиной года. Оно должно состояться в Кишиневе, и мы до сих пор ждем предложений", - сказал Козак на совместном брифинге с главой Молдавии по итогам встречи.

Он напомнил, что в 2018 году благодаря сотрудничеству на уровне президентов двух стран Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС, который предполагает активную, деятельную работу правительства во всех органах этой организации, чтобы получить соответствующие дивиденды.

"Никакой работы не проводится", - констатировал вице-премьер РФ, отметив, что планирует обсудить эти и другие вопросы с правительством Молдавии.