РФПИ подготовит более 10 соглашений в различных сферах экономики к ПМЭФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовит более 10 соглашений в различных сферах экономики к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом сообщил директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.

"У нас будет более 10 соглашений в различных секторах - технологии, искусственный интеллект, ретейл, сельское хозяйство, логистика, финансовый сектор, промышленное производство", - сообщил Дмитриев.

Глава РФПИ пояснил, что ожидается "активная инфраструктурная повестка", в рамках которой будет объявлено о ряде проектов по формированию инфраструктуры для Северного морского пути. Также будет объявлено об инвестициях в ведущего железнодорожного оператора, сообщил он.

Кроме того, планируется объявление нескольких сделок в сфере искусственного интеллекта.

"Недавно было совещание, мы активно занимаемся стратегией искусственного интеллекта и помогаем российским компаниям стать более международными, выходить на международные рынки, в том числе понятные нам - это страны Ближнего Востока, Китай", - пояснил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, ряд соглашений будет затрагивать Саудовскую Аравию. На встрече иностранных партнеров РФПИ с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 6 июня, будет присутствовать председатель совета директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Халед аль-Фалех, а также глава суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund Ясир ар-Румайан.

Ранее сообщалось, что на встрече с российским президентом по приглашению РФПИ будут присутствовать главы крупнейших суверенных фондов и институциональных инвесторов, которые управляют более $15 трлн и более 20% всех мировых активов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.