Порядка 500 млн рублей направят на завершение национального музея в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Реконструкция Национального музея в Северной Осетии, завершится в конце 2019 года, на эти цели направят 490 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"Реконструкция, которая началась в 1980 году, завершится до конца года. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы "Развитие культуры и туризма России", рассчитанной с 2013 по 2020 годы. Сейчас началась реставрация старого здания музея", - сказал собеседник агентства.

Национальный музей располагается в историческом центре столицы республики - Владикавказе - на проспекте Мира. После реконструкции там появятся выставочные и экспозиционные площади, реставрационные мастерские и служебные помещения. Будут созданы и фондохранилища, оснащенные необходимым оборудованием и устройствами для создания оптимального режима хранения экспонатов, в том числе уникальных. Существующие ныне помещения не соответствуют предъявляемым требованиям, а фондохранилище не действует вовсе.

Реконструкция старейшего на Северном Кавказе музея была продолжена в 2008 году, музей был включен в федеральную целевую программу "Культура России 2006-2011 годы". Однако работы неоднократно приостанавливались из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на проведение реконструкции Национального музея было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей.

После завершения работ на первом этаже музея первой экспозицией в 2017 году стала выставка аланского золота. На ней были представлены шедевры сармато-аланской культуры, выполненные из драгоценных металлов, материалы археологических раскопок, работы художников, посвященных аланской истории. Все экспонаты были найдены в ходе раскопок на территории республики.