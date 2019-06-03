Вексельберг рассказал, что санкции США стали для него полной неожиданностью

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Включение руководителя группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга в санкционный список США стало полной неожиданностью для российского предпринимателя и обернулось для него "жизненным кризисом". Об этом Вексельберг заявил в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в понедельник на сайте издания.

"Всю мою жизнь я пытался быть космополитом... перевез всю свою семью в США. Я бы никогда не предугадал подобной реакции [со стороны властей США], той ситуации в которой я оказался <...> Для меня это полный жизненный кризис. Дело тут не в деньгах и не в бизнесе, а в моей личной ситуации", - сказал Вексельберг британским журналистам, пояснив, что санкции лишили его возможностей, которые очень много для него значили.

По словам предпринимателя, он не подозревал, насколько сильно обострятся российско-американские отношения после избрания Дональда Трампа на пост президента США, и насколько "сильны антироссийские настроения" в Вашингтоне. Как подчеркнул Вексельберг, его знакомства с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось достаточно для включения в черные списки, хотя "многие встречаются с ним чаще и имеют с ним больше тем для обсуждения". Как признался бизнесмен, его знакомые не раз говорили ему, что могут существовать скрытые причины, лежащие в основе решения, принятого в апреле прошлого года управлением по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), внесшим Вексельберга в черный список вместе с рядом других российских бизнесменов.

"[OFAC] хотят создать проблемы для России, но вместо этого создают проблемы для международных компаний и других стран", - сказал глава "Реновы".

Вексельберг также рассказал о своей встрече с бывшим личным юристом Трампа Майклом Коэном. Именно по его приглашению Вексельберг посетил церемонию инаугурации Трампа. Как пояснил предприниматель, через одного из своих родственников он договорился о том, что получит от Коэна билет на церемонию, однако перед этим Коэн должен был с ним познакомиться. По словам Вексельберга, личное знакомство состоялось в подчеркнуто официальной обстановке - после письменного приглашения в офис Коэна. Встреча длилась 15 минут - Коэн интересовался инвестициями Вексельберга в США, однако речь о ведении бизнеса в России не заходила.

В настоящий момент адвокаты Вексельберга продолжают попытки оспорить решение OFAC.