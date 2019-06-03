Софико Шеварднадзе будет модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Журналист, телеведущая телеканала RT Софико Шеварднадзе будет вести пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, пленарное заседание запланировано на пятницу, 7 июня.

"Главную пленарку ПМЭФ будет модерировать Софико Шеварднадзе", - сказал источник.

Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Софико Шеварднадзе родилась в Тбилиси в 1978 году. Она работает на RT с момента его запуска в 2005 году, в настоящее время на этом телеканале выходит ее собственная программа SophieCo, в рамках которой Шеварднадзе берет интервью у ведущих мировых политиков и других деятелей. В разное время она сотрудничала также и с рядом других средств массовой информации.