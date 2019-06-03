Ford Sollers завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ford Sollers завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Также производство завершено на заводе двигателей в Елабуге, сообщили в пресс-службе компании.

"Если говорить о производстве, то в Набережных Челнах и на заводе двигателей (в Елабуге - прим. ТАСС) оно завершено, а во Всеволожске еще продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что компания прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня. "[Закрытие завода] это многоэтапный процесс, и после завершения производства, проверки автомобилей и их отгрузки начнется подготовка [к полному закрытию]", - отметили в Ford Sollers.

Как сообщалось ранее, Ford Sollers 27 марта объявило о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Автозаводы во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане будут закрыты. На базе последнего Ford и российский "Соллерс" создадут обновленное СП, 51% в котором получит "Соллерс". СП займется производством и продажей Ford Transit. При этом компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех российских регионах.