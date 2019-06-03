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В Шереметьево пообещали, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к концу июня

В аэропорту добавили, что его администрация "предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов"
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево стабилизируется к концу июня, говорится в сообщении аэропорта.

"В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, - говорится в сообщении. - Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца".

Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов, отмечается в сообщении.

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