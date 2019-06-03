В Шереметьево пообещали, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к концу июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево стабилизируется к концу июня, говорится в сообщении аэропорта.

"В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, - говорится в сообщении. - Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца".

Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов, отмечается в сообщении.