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Пилотные зоны 5G в Москве будут развернуты под операторов "большой четверки"

Для тестирования пилотного проекта операторы будут отрабатывать сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Четыре экспериментальные площадки для внедрения сетей нового поколения (5G) развернут в Москве для операторов "большой четверки". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта сообщил, что пилотные зоны заработают в столице до конца текущего года.

"Пилотные зоны [сетей 5G] развернет "большая четверка". У каждого оператора будут свои пилотные зоны", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для тестирования пилотного проекта операторы будут отрабатывать сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучать возможности, функциональность и сервисы этой технологии. "Также операторы планируют совместно с технологическими компаниями показать практическое применение технологий 5G", - добавили в ведомстве, уточнив, что тестирование продлится до момента коммерческого внедрения сетей.

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