Бюджетникам в Абхазии повысят зарплату за счет российской помощи

СУХУМ, 3 июня. /ТАСС/. Отдельным категориям работников бюджетной сферы Абхазии повысят зарплату за счет российской финансовой помощи, на это направят более 110 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр финансов Абхазии Джансух Нанба, отметив, что пересчет будет с 1 января 2019 года.

По его словам, зарплата увеличится в зависимости от категории работника от 10% до 50%.

"В рамках российско-абхазского межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году, в текущем году запланировано очередное повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы и на эти цели планируется направить более 110 млн рублей. Мы ежегодно утверждаем с российской стороной новые целевые значения, которые должны достигнуть в пределах того или иного финансового года", - сказал министр.

Нанба отметил, что парламенту предлагается принять поправки к республиканскому бюджету на 2019 год, как только изменения будут приняты, начнутся выплаты.

С 2015 года по межправительственному соглашению РФ софинансирует повышение в Абхазии зарплат основных категорий работников госучреждений - здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и соцобслуживания до уровня, сопоставимого с оплатой труда в Южном федеральном округе РФ. Это касается и пенсий жителей Абхазии, имеющих российское гражданство. Реализация соглашения позволила повысить зарплату более 9,3 тыс. абхазским бюджетникам. Соглашение о софинансировании за счет РФ повышения зарплаты в Абхазии предусмотрено Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном в ноябре 2014 года президентами Абхазии и России.