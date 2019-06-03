Польская Orlen сообщила о предстоящем получении компенсаций за поставки "грязной" нефти

ВАРШАВА, 3 июня. /ТАСС/. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen довольна итогами переговоров в Москве по ситуации с нефтепроводом "Дружба" и информировала о предстоящем получении компенсаций за поставки загрязненной нефти. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Во время встречи в Москве, касающейся восстановления поставок чистой нефти трубопроводом "Дружба" в Польшу, польской стороне был представлен механизм компенсаций между "Транснефтью" и производителями нефти. В этой сфере в соответствии с прежними заявлениями главы Orlen Даниэля Обайтека наступил перелом", - отмечается в сообщении.

"Стратегия жесткой переговорной позиции дала результаты. Мы смогли позволить себе это при поддержке нашего правительства, но в первую очередь потому, что в прошлом году мы диверсифицировали поставки нефти в Польшу. В настоящее время мы перерабатываем только 50% сырой нефти с востока на Плоцком НПЗ. Благодаря этому мы можем гибко реагировать на любые случайные ситуации, связанные с перебоями в поставках", - отметил глава компании Даниэль Обайтек.

В Orlen также заявили, что "Транснефть" пообещала через российских нефтяников компенсировать убытки получателей нефти.

"С технической стороны операторы готовы возобновить поставки чистой нефти с 10 июня текущего года", - указывается в сообщении.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.