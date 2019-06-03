ОП РФ: модернизацию сферы отходов стоит проводить на средства утилизационного сбора

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Средства утилизационного сбора необходимо направить на технологическое переоснащение отрасли обращения с отходами в России. С такой инициативой выступила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева.

"Экологический сбор - это всего лишь 2 млрд, которые были собраны за прошлый год. Утилизационный сбор ежегодно собирается в объемах около 200 млрд рублей, и уже собрано (за все время действия с 2012 года - прим. ТАСС) около 800 млрд рублей. <…> Давайте постараемся сделать так, чтобы его пустили на технологическое перевооружение отрасли. Тогда, может быть, запустится экологическое машиностроение", - сказала она на пресс-конференции ТАСС.

В 2012 году в России был введен сбор для производителей и импортеров автомобилей за утилизацию транспортного средства. Например, для новых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л он составляет 84 тыс. рублей, для машин с двигателем 2-3 л - 126 тыс. рублей. Параллельно с ним существует экологический сбор за товары широкого потребления в рамках института расширенной ответственности производителей (РОП). Его ставка разнится в зависимости от материала упаковки: к примеру, на шины он составляет 7,1 тыс. рублей за тонну, на упаковку из пластмассы - 3,8 тыс. рублей, на полимерную упаковку - 3,8 тыс. рублей.

До прошлой недели РОП был, по сути, добровольным, не было административного наказания за непредоставление, передачу ложных данных по РОП и неуплату экосбора. 30 мая Госдума ввела штрафы за эти нарушения.