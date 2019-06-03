Курс доллара снизился до 65,4 рубля

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 2,42% - до 2729,93 пункта, индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1315,22 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,55% - до $61,34 за баррель.

Несмотря на преимущественно негативный внешний новостной фон, российский рынок акций в понедельник вышел к новым историческим максимумам. Российские активы в целом сейчас выглядят лучше развивающихся аналогов, чему способствуют положительные реальные ставки, высокая дивидендная доходность фондового рынка и санкционная "пауза", рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В "БКС Премьер" не исключают во вторник технической коррекции индекса Мосбиржи в район 2700 пунктов. Также в компании советуют обратить внимание на предварительный Индекс потребительских цен (год к году) в еврозоне и на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок полагает, что участники рынка начали острее реагировать на заявления США и КНР относительно торговой войны, поэтому риски замедления экономик многих стран продолжают существовать.

Он добавил, что на фоне глобального укрепления американской валюты и в отсутствие неожиданных новостей доллар США в течение недели будет находиться в диапазоне 65,20-65,85 рубля. Он добавил, что на укрепление американской валюты положительно повлияет публикация статистики по индексу деловой активности и новым рабочим местам в США. Что касается российской валюты, то текущие уровни цен на нефть Brent все еще являются комфортными для рубля, но дальнейшее снижение котировок приведут к его ослаблению.

В случае роста рынка энергоносителей рубль может получить некоторую поддержку, что приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей, полагает в свою очередь главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Цены на нефть и общее отношение к валютам развивающихся рынков остались главной поддержкой рубля, так как позитивное влияние налогового периода закончилось, добавил он.