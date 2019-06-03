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Расширен список предприятий России, имеющих право на поставку мясной продукции в Японию

Ранее это право было предоставлено только предприятиям "Мираторг" и "Ратимир"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Список российских предприятий, имеющих право на поставку готовой мясной продукции в Японию, расширен с двух до четырех. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Компетентное ведомство в области ветеринарии Японии по результатам проведенной в марте 2019 года инспекции аттестовало два российских предприятия по производству готовой мясной продукции ООО "Знаменский селекционно-генетический центр" и ЗАО "Краснобор" на право поставок своей продукции на японский рынок", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре пояснили, что поставки продукции этих предприятий в Японию могут начаться с 3 июня 2019 года в сопровождении ветеринарного сертификата. Ранее право поставок мясной продукции в Японию было предоставлено предприятиям "Мираторг" и "Ратимир".

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ЯпонияРоссия
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