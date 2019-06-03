Польский оператор "Дружбы" сообщил, когда включат в эксплуатацию все нитки трубопровода

ВАРШАВА, 3 июня. /ТАСС/. Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода "Дружба" начнется 1 июля. Об этом сообщила в понедельник польская компания-оператор трубопровода PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти.

"Частичное возобновление поставок сырья из России трубопроводом "Дружба" наступит 10 июня, - информировала компания. - Однако 1 июля все три нитки нефтепровода будут включены в эксплуатацию".

"PERN как оператор трубопровода на территории Польши, готов оперативно возобновить закачку", - указано в размещенном на сайте компании сообщении.

В нем также сказано, что в ходе переговоров "стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, получающих сырье из России".

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Ежегодно компания PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке (Orlen) и Гданьске (Lotos), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля.