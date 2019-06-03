Проект инновационного научного центра "Долина Менделеева" представят на ПМЭФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Презентация первого в России инновационного научно-технологического центра развития малотоннажной химии "Долина Менделеева" станет частью программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба оргкомитета Международного года Периодической таблицы химических элементов, на выставке которого будет представлен проект.

Ранее ТАСС сообщал, что Минэкономразвития, Минпромторгу и Минобрнауки совместно с РХТУ им. Д. И. Менделеева поручено подготовить и до 1 августа 2019 года представить в правительство проект решения о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", а также согласованные предложения о механизмах господдержки кооперации российских научно-технологических центров и производителей промышленной продукции по разработке передовых технологий и производству на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

"С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума пройдет презентация современных достижений химической индустрии <…> В рамках химической экспозиции состоится презентация "Долины Менделеева" - первого в России инновационного научно-технологического центра развития малотоннажной химии и особо чистых веществ. В "Долине Менделеева" ученые будут заниматься развитием малотоннажной промышленной химии, агрохимией, разработкой материалов особого назначения, уникальных технологий и оборудования", - говорится в сообщении.

Экспозиция Международного года Периодической таблицы химических элементов с уникальными разработками российских ученых из МГУ и РХТУ будет представлена в рамках празднования 150-летия открытия таблицы Менделеева. На стенде развернутся настоящие экспериментальные лаборатории, в которых гости форума смогут провести химические опыты и протестировать актуальные научные изобретения. На площадке ПМЭФ также пройдет пресс-конференция, посвященная Международному году Периодической таблицы химических элементов и XXI Менделеевскому съезду по общей и прикладной химии, который будет проходить в Санкт-Петербурге 9-13 сентября 2019 года и станет ключевым событием Международного года Таблицы химических элементов.

Организатором проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов в России выступает Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова и РХТУ имени Д. И. Менделеева. Официальный оператор - Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.