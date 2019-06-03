"Автодор" объявил тендеры на планировку трассы Москва - Казань

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" объявила три конкурса на разработку проектов планировки участков трассы Москва - Казань. Их общая стоимость составляет почти 1,7 млрд рублей, следует из тендерной документации компании на сайте госзакупок.

Первый конкурс предполагает заключение контракта на разработку проекта планировки второго, третьего и четвертого участка трассы Москва - Нижний Новгород - Казань (80-347 км).

Начальная цена контракта - 630 млн рублей, отмечается в документе. Стартовая цена второго контракта на планировку пятого, шестого и седьмого этапа (663-729 км) автодороги составила 180 млн рублей. "Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства", - отмечается в документе.

Третий конкурс "Автодора" объявлен на разработку проекта планировки пятого, шестого и седьмого этапов трассы Москва - Казань (347-663 км). Начальная контракта цена составляет 872 млн рублей. Как отмечается в документации, итоги конкурсов подведут в конце июля.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что вице-премьер Максим Акимов дал разрешение госкомпании "Автодор", которая является основным заказчиком проекта строительства трассы Москва - Казань, начать подготовку документации по планировке территорий.

Участок автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань протяженностью 729 км включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Как ранее сообщал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, стоимость строительства платной автотрассы Москва - Казань составит около 550 млрд рублей.