Выручка Christie's по итогам торгов предметами русского искусства составила более $20 млн

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Общая выручка по итогам торгов предметами русского искусства, проведенных в понедельник в британской столице аукционным домом Christie's, превысила £16 млн или $20 млн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который по традиции открыл "русскую неделю" торгов.

"В Лондоне завершился аукцион русского искусства Christie"s с итоговым результатом в £16 172 688 или $20 409 932", - сообщили в Christie's. По информации аукционного дома, этот результат стал самым высоким с 2014 года.

"Мы очень счастливы, что нам удалось добиться такого высокого результата и собрать подборку выдающихся и уникальных лотов для коллекционеров", - заявили соруководители аукциона русского искусства Christie"s Александра Бабенко и Марго Оганесян.

В торгах приняли участие 93 покупателя из 21 страны мира, 35% лотов было куплено в режиме онлайн.

Самым дорогим произведением не только дня, но и вообще в истории аукционов русского искусства, стала картина Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) "Натюрморт с сиренью". Она была продана за £9,3 млн ($11,7 млн), что также стало рекордной стоимостью работ автора. Итоговая стоимость картины в девять раз превысила нижний порог изначальной оценочной стоимости (£1-1,5 млн или $1,3-1,9 млн).

Подборка Чехонина и другие лоты

Помимо шедевра Петрова-Водкина, аукционный дом реализовал в понедельник подборку из порядка 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина (1878-1936) за более чем £1 млн (около $1,3 млн). "Многие лоты ушли с молотка с существенным превышением оценочной стоимости. Например, личный архив художника, включая паспорт, дизайн обоев и эскизы тканей, был продан за £150,5 тыс. ($190 тыс.) при оценке в £10-15 тыс. ($13-19 тыс.)", - рассказали в Christie's. Выше оценочной стоимости были проданы такие топ-лоты, как "Натюрморт с флоксами" Александра Дейнеки (1899-1969) из коллекции Бориса Ливанова (£419 250), "Сиверская" Ивана Шишкина (1832-1898) за £323 250, портрет Авы Элис Мюриэл Астор кисти Павла Челищева (1898-1957) из коллекции князя Ивана Оболенского (£335 250).

12 лотов с произведениями Анны Остроумовой-Лебедовой (1871-1955) из коллекции Александра Джаншиева собрали в сумме более £90 тыс. В ходе аукциона были установлены рекорды стоимости произведений Максимилиана Волошина (1877-1932) и Надежды Лермонтовой (1885-1921).

Наряду с Christie's, участие в "русской неделе", которая проводится два раза в год - в мае - июне и ноябре - декабре, принимают аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Итоги торгов будут подведены 5 июня.