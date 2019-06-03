В Сбербанке заявили, что долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась больше ожидаемой

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Одной из причин проблемной ситуации на Антипинском НПЗ в Тюменской области могла стать долговая нагрузка предприятия, которая оказалась существенно больше предполагаемой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, под чьим контролем в настоящее время находится завод.

"Из открытых источников нам известно, что долговая нагрузка завода существенно больше, чем мы предполагали, выстраивая отношения с клиентом. Естественно, это является для нас проблемой. Предполагаем, что это могло стать одной из причин текущей ситуации на заводе", - отметили в пресс-службе.

Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк обнаружил у Антипинского НПЗ забалансовые обязательства. При этом, согласно данным Forbes, бывший топ-менеджер НПЗ настаивает на том, что банк знал об этих обязательствах.

Сейчас Антипинский НПЗ находится под контролем Сбербанка - своего крупнейшего кредитора. Предприятие ранее обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей.