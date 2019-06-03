Сотрудничество в области энергетики обсудят на российско-кубинской межправкомиссии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российско-кубинская межправкомиссия (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет во вторник в Москве. Сопредседатели МПК вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-председатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.

"На повестке дня - модернизация железнодорожной инфраструктуры Кубы и восстановление промышленных предприятий", - сказали ТАСС в аппарате российского вице-премьера.

Борисов и Кабрисас также обсудят сотрудничество в области промышленности, энергетики и транспорта.

Предыдущее заседание российско-кубинской межправкомиссии прошло в январе 2019 года в Москве.

Кабрисас находится в России с рабочим визитом, в ходе которого запланированы также его встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.