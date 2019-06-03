В Петербурге открывается Российско-китайский деловой форум регионального сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. IV Российско-китайский деловой форум "Региональное сотрудничество России и Китая: итоги и перспективы" открывается в Санкт-Петербурге во вторник. В мероприятии примут участие более 500 делегатов, в числе которых представители деловых и экспертных кругов, государственных органов двух стран, а также российские и китайские дипломаты. Основными темами встречи станут меры государственной поддержки и финансирование внешнеэкономической деятельности, контроль качества товаров, медицина и медийное сопровождение экспорта.

Как сообщили организаторы форума, в течение дня на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" состоятся переговоры членов правительства Санкт-Петербурга и руководителей китайской делегации, а также будет организована работа зоны презентаций, где российские и китайские компании смогут продемонстрировать продукцию и договориться о сотрудничестве.

На открытии мероприятия выступят представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, глава генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Го Минь, советник президента РФ Сергей Глазьев, представители мэрии и академических кругов города, а также генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка, исполнительный председатель Ассоциации по исследованию и развитию стратегии "Один пояс - один путь" Чэнь Чжиган.

В понедельник представители китайской делегации в составе 140 человек, в первую очередь бизнесменов и руководителей корпораций, успели посетить ряд петербургских производственных предприятий, совершили обзорную экскурсию по городу и прошли обучающий курс в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. В среду состоится осмотр площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В качестве культурной программы для делегатов будет организован торжественный прием в особняке Кушелева-Безбородко, где вниманию гостей представят предметы искусства из хранилищ Эрмитажа. Также ожидается торжественное открытие выставки "Китай здесь", приуроченной к 70-летию российско-китайских отношений.

Форум проводится ежегодно с 2016 года при поддержке комитета по внешним связям, комитета по промышленной политике и инновациям и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.