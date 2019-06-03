США надеются, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к России

ГААГА, 4 июня. /ТАСС/. США рассчитывают, что европейские страны будут выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL, отвечая на вопрос о рисках проекта "Северный поток - 2" для Нидерландов и других европейских стран.

"Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России, - отметил Помпео, находящийся в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, проходящем 4-5 июня. - Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта РФ будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах <...> Надеемся, что Европа пример правильное решение".

Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за "Северного потока - 2" или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что "никогда не говорит о санкциях" до их введения.