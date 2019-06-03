Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Минюст США готовится к расследованию в отношении Google с целью определить, не использует ли компания, владеющая крупнейшей в мире платформой онлайн-рекламы, свое положение на рынке, чтобы подавлять менее крупных конкурентов, нарушая тем самым законодательство о честной конкуренции.

Ранее президент США Дональд Трамп выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о положении в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.