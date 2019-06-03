Мэй: соглашение о свободной торговле сделает экономические отношения с США еще крепче

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уверена, что партнерские отношения между британским и американским бизнесом могут стать еще крепче, чему, по ее мнению, будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между двумя странами после выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом премьер заявит во вторник в Лондоне во время круглого стола с участием крупных компаний Великобритании и США.

Мэй примет участие во встрече вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который находится с трехдневным государственным визитом в Великобритании. Выдержки из ее речи распространила канцелярия премьер-министра.

"Это замечательные партнерские отношения, но я верю в то, что мы можем сделать их еще лучше", - заявит Мэй, пояснив при этом, что именно необходимо для укрепления существующих связей. "При помощи двустороннего соглашения о свободной торговле, более широкого экономического сотрудничества и продолжения совместной работы по поддержке, формированию мировой экономики и ее институтов, влияния на них, мы сохраним наши рынки свободными, честными и открытыми, а нашу промышленность - конкурентоспособной", - отмечается в выступлении Мэй.

Британский премьер уверена, что в отношениях двух стран есть "возможности, которые можно использовать, и проблемы, над преодолением которых необходимо работать сообща". "Благодаря такому диалогу, как сегодня, мы можем гарантировать, что наше экономическое партнерство не только продолжится, но и продолжит укрепляться в предстоящие годы, делая наши коммерческие организации более конкурентоспособными", - говорится в речи британского премьер-министра.

Во встрече запланировано участие руководителей пяти британских и пяти американских компаний: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.

Как ранее сообщали британские СМИ, на встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Однако, как подчеркнули в Белом доме, каких-либо прорывов по этому вопросу в этот раз не ожидается.