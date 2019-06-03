Apple отказалась от iTunes

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Корпорация Apple представила новую операционную систему OS X 10.15 Catalina, в которой существовавшее на протяжении 18 лет приложение iTunes заменено на три других приложения. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC в репортаже со Всемирной конференции разработчиков программ (Worldwide Developers Conference - WWDC) в Сан-Хосе.

"В ОС Catalina мы вводим новые приложения - Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV, - привела телекомпания слова старшего вице-президента компании по разработке компьютерных программ Крейга Федериги. - Пользователи смогут сами испытать, насколько расширятся их возможности за счет приложения Sidecar, позволяющего использовать iPad в качестве второго экрана для компьютера, а также для ввода информации".

iTunes, впервые появившаяся в 2001 году, на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. Так, с ее помощью, еще до появления в 2007 году смартфонов iPhone, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes было невозможно и использование iPhone. Долгое время для активации и настройки новых смартфонов необходимо было подключать их к компьютеру, что было осуществимо лишь посредством iTunes.

Помимо работы с мобильными устройствами, программа позволяла пользователю совершать покупки в онлайн-магазине приложений iTunes Store. Также она могла использоваться для прослушивания музыки и просмотра видеороликов и фильмов, которые можно было купить или взять напрокат в iTunes Store. Как отметила телекомпания NBC, все аудиозаписи, приобретенные через iTunes, будут доступны через новое приложение Apple Music.