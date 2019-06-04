Вопрос о дизайне электронного паспорта в России будет решен в течение лета

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина РФ должна быть выработана в течение лета. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью, которое опубликовано во вторник на сайте " Ведомостей ".

"Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации], портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким форм-фактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта", - рассказал он.

Акимов подчеркнул, что в настоящий момент рассматриваются два варианта дизайна электронного паспорта: пластиковой карточки с чипом или без чипа. Во втором случае речь идет о создании специального мобильного приложения, пояснил вице-премьер.

"Есть серьезный вопрос, тратить ли 144 млрд рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас его обсуждаем. Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос", - сообщил он.

Акимов добавил, что уже дал поручение "привести эти два кейса к стандартному виду", а также отметил, что целью проекта является выход на "модель, при которой общение с государством будет в облаке".

О цифровом паспорте

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали проекта по внедрению нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут "зашиты" отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами - бумажным и электронным.

В ноябре 2018 года Акимов сообщал, что правительство обсуждает идею предъявления таких документов, как паспорт и водительское удостоверение, с помощью нового приложения. Он уточнил, что речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций.