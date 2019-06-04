Роскачество нашло кишечную палочку в трети проверенных марок пакетированного черного чая

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая. Об этом говорится в сообщении организации.

Кроме того, такие бактерии обнаружены в одной из проверенных торговых марок листового черного чая. Проверка Роскачеством чая на наличие плесени показала, что в одной из проверенных торговых марок пакетированного чая доля плесени в три раза превысила законодательно установленную норму, в другой торговой марке - в четыре раза. Как отмечают эксперты, на оба вида нарушений могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки.

В ходе проверки эксперты Роскачества исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок по 178 показателям качества и безопасности. При этом в проекте приняли участие чаи российского производства, а также торговые марки из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши.

По результатам исследования, эксперты не обнаружили серьезных нарушений: ни подделок, ни посторонних примесей (в том числе металломагнитных, красителей) ни в одном чае обнаружено не было. Специалисты Роскачества также не выявили превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. В исследованных образцах также не было обнаружено красителей, ароматизаторов, песка и примесей сорной травы. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов также соответствует нормам ГОСТ, сообщили в Роскачестве.

Проверив чай на содержание 148 наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях, эксперты выявили их следы в 40 из 48 исследованных образцов. Однако, по их мнению, выявленные количества настолько малы, что они вряд ли смогут навредить здоровью человека.

Также в ходе проекта эксперты Роскачества провели эксперимент, сравнив между собой качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов. Внимание экспертов было сосредоточено на наличии следов пестицидов, БГКП и плесени, достоверности маркировки. По результатам эксперимента, качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13. Листовой чай показал меньшее количество следов пестицидов, нежели в пакетированных той же марки, отсутствие бактерий группы кишечной палочки и плесени. Отклонения от массы нетто обнаружены тоже только в пакетированных чаях.