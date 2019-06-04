"Ведомости": схема финансирования ЖД Кызыл-Курагино должна быть утверждена до 5 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Управляющая компания "Лидер" и концессионер железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино - проектная компания "ТЭПК "Кызыл - Курагино" (принадлежит Руслану Байсарову и "Лидеру") до 5 июня должны согласовать структуру финансирования по проектированию и строительству. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания с участием первого вице-премьера РФ Антона Силуанова.

По данным газеты, компания "Лидер" должна организовать выпуск облигаций ТЭПК "Кызыл - Курагино" и выкупить его. К концу июня все документы, гарантирующие финансирование проекта, получит Росжелдор, отвечающий за строительство со стороны государства. При этом если необходимые документы не появятся до 31 июля, концессионер будет платить штрафы, указывает издание.

Железная дорога Элегест - Кызыл - Курагино протяженностью 410 км пройдет по территории Тувы и Красноярского края, ее плановая пропускная способность - 19 пар поездов в сутки. Они должны обеспечить перевозку 15 млн тонн груза в год, из которых 12 млн тонн - тувинский уголь. Дорога является важной частью проекта разработки Элегестского угольного месторождения. Прогнозные запасы коксующегося угля на Элегесте - 855,2 млн тонн. Для завода и угольного терминала правительство готово предоставить государственные гарантии, их размер определит Минэкономразвития по согласованию с Минфином.

По данным газеты, отсутствие финансовых гарантий на строительство дороги и проектной документации серьезно тормозит весь тувинский угольный проект. В самом протоколе отмечается, что правительство отводит РЖД год на то, чтобы представить новую проектно-сметную документацию.

В настоящее время железнодорожное сообщение в Туве отсутствует, но и после запуска железной дороги пассажирское сообщение начато не будет: уже 12 июня Минтранс должен исключить положения, обязывающие концессионера обеспечить пассажирские перевозки. При этом до конца июня Минтранс решит, есть ли необходимость в пассажирских перевозках по этому маршруту, и решение направит в правительство на согласование.

Один из источников газеты отмечает, что строительство дороги с пассажирским сообщением вышло бы дороже. Концессионное соглашение о железной дороге Элегест - Кызыл - Курагино подписано с ТЭПК "Кызыл - Курагино" в 2018 году. Финансировать проект стоимостью 192,4 млрд руб. собиралась УК "Лидер". Помимо выкупа облигаций и "Лидер", и ТЭПК должны были вложить по 28,9 млрд рублей собственных средств, однако денег до сих пор нет, отмечает газета.

В большой проект разработки Элегестского месторождения могут войти также финансовые институты: банковскую гарантию ТЭПК готов выдать Газпромбанк, а финансировать строительство завода и угольного терминала могут с помощью Фабрики проектного финансирования, указано в протоколе. По информации "Ведомостей", ВЭБ.РФ и Газпромбанк готовы подстраховать проект и профинансировать его вместо "Лидера".