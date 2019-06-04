Производство по иску о созыве собрания акционеров банка "Восточный" отложено

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области отложил во вторник производство по делу по иску о созыве собрания акционеров банка "Восточный".

"Производство по делу отложено до 13 июня", - сказал судья.

В апреле заседание совета директоров банка "Восточный", на котором должен был рассматриваться вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, было отменено в связи с тем, что независимый директор Николай Варма покинул с 10 апреля совет директоров, сообщал ТАСС источник, близкий к банку.

Ранее сообщалось, что совет директоров банка "Восточный" планировал 10 апреля рассмотреть вопрос отставки и. о. председателя правления Александра Нестеренко. Нестеренко занимает должность и. о. председателя правления банка с сентября 2018 года. Он был назначен после того, как арбитражный суд Амурской области определил временно приостановить решение наблюдательного совета банка "Восточный" о смене председателя правления - прекращения полномочий Дмитрия Левина и назначения и. о. председателя правления Вячеслава Арутюняна.

Данное решение было принято судом в качестве обеспечения по иску одного из основных акционеров банка - "Эвизон холдингз лимитед" (владеет 52,48% банка, компания фонда Baring Vostok). Арутюнян тогда был назначен на должность главного исполнительного директора банка.