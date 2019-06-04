"Ведомости": Акимов считает, что движение по ВСМ Москва - Казань начнется до 2027 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение поездов по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань может начаться до 2027 года, сообщил в интервью газете " Ведомости " вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мне бы хотелось мечтать, что до 2027 года. Что мы не успеем угробить проектно-сметную документацию ВСМ Москва - Казань, она не устареет. Хорошо, что в проект была добавлена ВСМ Москва - Санкт-Петербург, новое плечо с точки зрения локализации производства подвижного состава нам добавит еще 36 единиц", - отметил изданию Акимов.

Тема строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань протяженностью 800 км обсуждалась с 2013 года. ВСМ позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей - грант от государства. Окончательное решение по нему пока не принято, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В середине апреля стало известно, что глава государства Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Пескова, мотивом к принятию решения стала в том числе необходимость связать два крупнейших города страны высокоскоростным железнодорожным сообщением.