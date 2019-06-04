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В России начались продажи обновленных фотоаппаратов "Зенит"

Первая партия фотоаппаратов распродана по предварительным заказам
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Как сообщается в пресс-релизе Ростеха, фактически вся партия фотоаппаратов была распродана по предварительным заказам.

Камера разработана на базе Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики, а объем партии составил 500 штук.

Фотоаппарат "Зенит М" является совместной разработкой Красногорского завода им. С. А. Зверева (входит в холдинг "Швабе") и германского производителя оптики Leica Camera.

Впервые новая фототехника "Зенит" была продемонстрирована на выставке в Германии в сентябре, напомнил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. По его словам, интерес к фотоаппарату и в РФ и за рубежом - очень большой. Почти вся первая партия "Зенит М" была куплена по предзаказу.

Дальномерная фотокамера "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснащена объективом нового поколения Зенитар 35 мм f/1.0, выполненным из металла и стекла. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки.

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