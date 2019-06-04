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"Ъ": Борисов поручил проработать вопрос создания отечественного дноуглубительного флота

ведомствам также поручили проработать финансирование его строительства и локализации на российских верфях

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов поручил Минпромторгу и Минтрансу проработать вопрос создания отечественного дноуглубительного флота, сообщает газета "Коммерсантъ".

В том числе ведомствам поручено проработать финансирование его строительства и локализации на российских верфях, и подумать над загрузкой судов.

Ранее "Ъ" сообщал, что идея создания национальной морской дноуглубительной компании в России принадлежит петербургской компании "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.).

Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев сообщил изданию, что компания уже подписала соглашение о создании совместного предприятия с дочерней структурой саудовской компании Al Akaria в Турции со стартовым капиталом 10 млн евро, из которых большую часть вкладывает иностранный партнер.

По словам Мушкарева, на первом этапе суда будут строиться в кооперации с Damen и IHC.

Al Akaria работает в секторе жилищного и коммерческого строительства в Саудовской Аравии, 64,57% принадлежит суверенному фонду страны.

Теги
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