Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" выросли в мае на 11,5%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Высокоскоростные поезда "Сапсан" в мае 2019 года перевезли 523 тыс. пассажиров, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе "Российских железных дорог", в том числе услугами "Сапсанов", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, воспользовались 475,5 тыс. человек.

Всего за пять месяцев было перевезено более 2,2 млн пассажиров, что на 8,7% превышает количество пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года. В том числе перевозки пассажиров поездами "Сапсан" на направлении Москва - Санкт-Петербург в январе - мае составили 2 млн человек.

Всего с начала эксплуатации "Сапсанов" ими воспользовались 35,6 млн пассажиров. В настоящее время "Сапсаны" курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.