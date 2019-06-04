Кудрин надеется на освобождение Майкла Калви из-под домашнего ареста

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на освобождение из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль хотел бы, чтобы Калви принял участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако ситуация пока складывается иначе. Он назвал американского инвестора "благонадежным бизнесменом" и "приверженцем российского рынка".

"При признании репутации Майкла Калви содержание под арестом выглядит странным. Надеюсь на освобождение из-под стражи на период следствия", - написал Кудрин во вторник в Twitter.

Ранее адвокаты Калви обратились в Следственный комитет с ходатайством разрешить их клиенту принять участие в ПМЭФ.

Калви был арестован 16 февраля, 11 апреля его отпустили под домашний арест. По данным следствия, Калви с сообщниками организовал схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" (ПКБ) в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей, следствие же дало другую оценку - 600 тыс. рублей (по экспертизе кипрской компании).

Показания на Калви дал миноритарный акционер Шерзод Юсупов, акционер Артем Аветисян и заместитель председателя правления "Восточного" Константин Рогов. Калви все обвинения в свой адрес отверг, обвинив Юсупова и Аветисяна в ложном доносе, вызванном "корпоративным конфликтом" в банке.