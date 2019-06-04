Глава торговой палаты США в РФ: Москва и Вашингтон выиграют от запуска своп-поставок газа

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Россия и США как крупнейшие игроки газового рынка, могли бы выиграть при налаживании трейдинговых операций газом, чтобы упросить логистику поставок в страны Азии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко в кулуарах российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

"Очень правильная идея [своповые поставки газа], потому что и у той, и у другой стороны есть интерес в более глубоком развитии глобального рынка газа. Если рынок разрозненный и неэффективный, то все несут потери. Но если удастся наладить систему обмена поставками, то обе страны выиграют. Это очень яркое пересечение интересов", - сказал он.

"Что касается вопросов конкуренции, то они относятся скорее к геополитике, и про это можно и дальше продолжать спорить. Но в то же время можно развивать рынок, и в интересах обеих сторон", - считает Родзянко. Так глава Американской торговой палаты прокомментировал идею молодых американских и российских ученых, которые в рамках дискуссии на конференции предложили модель обмена поставок газом между Россией и США для оптимизации логистики экспорта газа в страны АТР.

Родзянко напомнил про прецедент, когда в результате рыночных операций между трейдерами партия российского сжиженного газа с проекта "Ямал СПГ" весной 2018 года попала в Бостон, а до этого СПГ был перегружен из британского терминала Isle of Grain.

Сотрудничество по нацпроектам

Родзянко также считает, что американские компании могут проявить интерес к участию в российских национальных проектах.

Реализация коммерчески успешных проектов в России в таких сферах, как образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры, международная кооперация и экспорт, экология, предпринимательство, цифровая экономика может привлечь деньги американских инвесторов, считает Родзянко.

"На многих этих направлениях в России работают американские компании, в том числе члены нашей торговой палаты. Многие компании давно работают в России, имеют налаженные связи с партнерами, локализовали здесь свое производство. И они могут быть вовлечены в реализацию проектов на том или ином направлении - мы, во всяком случае, видим в этом перспективу", - сказал он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

О форуме

"Диалог Форт-Росс"- российско-американский форум, ежегодно (с 2012 г.) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в Пскове и Изборске.

Международная конференция названа в честь Форта-Росс - русского поселения XIX века в Калифорнии. В настоящее время крепость Форт-Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта-Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран.